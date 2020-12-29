شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تخطف الأنظار بفوتوسيشن جديد.. والجمهور: "جمال لا يقاس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة سميرة سعيد الأنظار من خلال فوتوسيشن جديد، حيث ظهرت فى إطلالة شبابية بموقع تويتر، وأتبعتها بإيموجى "قلب أحمر" ونالت من خلالها إعجاب جمهورها، حيث كتبت هالة "أنتى بتصغرى"، وعلق آخر "جمال لا يقاس".



سميرة سعيد عبر تويتر

وتحرص دائما النجمة سميرة سعيد، على مشاركة جمهورها جلسات تصويرها بإطلالاتها المختلفة، حيث ظهرت قبل ذلك بجانب دراجة قديمة وفى جلسة تصوير أخرى ظهرت بجانب سيارة كلاسيكية قديمة.









من جانب آخر، حرصت النجمة سميرة سعيد على دعم هنا إبراهيم يسري بعد طرحها أغنيتها الجديدة "منتاش بعيد"، ونشرت الديفا الأغنية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق :"هنا حبيبتي بعيدا عن علاقتي بيكي.. الأغنية فيها كم من الصدق والحب والشجن.... وطبعا حزن لا يوصف.. حاسة ان كل اللي اشتغل فيها بيحبوكي وبيحبوا أبوكي الله يرحمه...إحساسك وصلني اوي".

يذكر أن آخر ما طرحته النجمة سميرة سعيد، هو غناء تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى، بالإضافة إلى طرح كليب أغنية "قط وفار"، التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، عبر قناتها بموقع يوتيوب.