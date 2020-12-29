شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بسيط يكشف عن صورة قديمة جمعته بمحمد هنيدى: أيام ما كنت بتكسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان مصطفى بسيط، أحد نجوم فرقة مسرح مصر، عن صورة قديمة له خلال فترة الطفولة، جمعته بنجم الكوميديا الفنان محمد هنيدى، ومعه شقيقه أحمد بسيط، لكنه لم يكشف عن وقت التقاط الصورة تحديدا أو مناسبتها، لكن أتبعها قائلا، عبر حسابه على انستجرام: "صورة من زمان مع النجم الأستاذ محمد هنيدى، الصورة دى أيام ما كنت بتكسف، يا ختى على كسوفى".





من ناحية أخرى، أكد النجم محمد هنيدى لـ"الخليج 365"، أنه يستعد لفيلم جديد من تأليف عمرو طاهر وإخراج إسلام خيرى وإنتاج وليد صبرى، وذلك بعدما انتهى من تصوير فيلمه "النمس والإنس" مع المخرج شريف عرفة، موضحاً أنه جارى جلسات عمل تتم فى الوقت الحالى، لاختيار فريق العمل الذى يشارك فى بطولة الفيلم على أن يتم الإعلان عنهم الأسبوع المقبل.





على جانب آخر، ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، حيث يواصل المخرج شريف عرفة مونتاجه حالياً هنيدى استعدادًا للعرض، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.