شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد ناعية المخرج حاتم على: كان عظيما ربنا يصبر أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة السورية جومانا مراد عن حزنها الشديد لرحيل المخرج حاتم على، الذى غيبه الموت صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة، وقالت فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إن المخرج الراحل حاتم على، كان عظيما، والتقيت به منذ ثلاثة أسابيع، وكانت تربطنى به علاقة صداقة وطيدة، عملت معه فى مسلسل "مطلوب رجال"، الذى أخرجه وكان 90 حلقة.

وطلبت جومانا من الجميع الدعاء له، موضحة أنه كان رجل ذو خلق وإنسان محترم، معلقة: "ربنا يصبر بنته وابنه وزوجته".

وكانت النجمة السورية جومانة مراد قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما جاءت نتيجة تحاليلها والأشعة المقطعية التى أجرتها إيجابية، وقالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "للأسف جاءت نتيجة التحاليل إيجابية، وأحذر كل من تعامل معى خلال الأيام القليلة الماضية بأن يطمئن على نفسه، وأطالبهم أن يتخذوا حذرهم".