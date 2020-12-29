هاني شاكر: "عام 2020 كان صعبًا وأتمنى انتهاء كورونا مع ظهور اللقاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خميس:

قال الفنان الكبير هاني شاكر، إن عام 2020 كان صعبًا للغاية، مضيفًا: "معرفناش قيمة الحياة غير لما ربنا إدانا إشارة أن ممكن فيروس صغير زي كورونا يقعد الناس كلها في بيوتها ".

وأوضح "شاكر" في حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON" اليوم الثلاثاء: "معظم الوقت كنت قاعد في البيت أحياناً بنزل مع أصحابي وحتى لو خرجنا بنلاقي إجراءات احترازية كتيرة الواحد نسي السفر في السنة دي "، متابعًا: "نفسي أغمض عيني وافتحها ألاقي نفسي في المطار ومسافر حتى الحفلات السنة دي ماكنتش موجودة ماعملتش غير حفلتين واحدة منهم كانت أونلاين وأخرى تخص مهرجان الموسيقى العربية والحمد لله إننا قدرنا نعمل المهرجان السنة دي ".

كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، قائلًا: "أصرت إن المهرجان يتعمل السنة دي في مكان مفتوح في الهواء الطلق ربنا يخليها لكن في النهاية المسرح كان مختلف والحضور كان مختلف برضه عن كل سنة بسبب ظروف كورونا".

ورداً على الإعلامية لميس الحديدي عن الأغنية التي يفضل إهدائها لعام 2020، قال "شاكر": "هتعدي إن شاء الله وهي سنة صعبة وأملي في الله أن الجائحة تنتهي مع ظهور أمل اللقاحات وكفاية أنو خلص بسرعة دي حاجة جديدة علينا مش متعودين عليها، وأتمنى 2021 يكون وشها أحلى ويكون اللقاح ظهر بالفعل ويكون أثره إيجابيًا في العلاج والوقاية".

وأكد، أمير الغناء العربي: "هستني شوية على لقاح كورونا، مش هاخده أول مايجي وكفاية جهد وزارة الصحة والدولة المهتمة بصحة الناس ".