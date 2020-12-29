فايزة هنداوي مديرا لنادي سينما البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عن اختيار الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، مديرا لنادي سينما أفلام دول البحر المتوسط الذي تنظمه الجمعية، ويتم من خلاله عرض أفلام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الذي تنظمه الجمعية.

وكان الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي قد رشح الناقدة فايزة هنداوي لمنصب مدير النادي الذي يقدم عروضه في الاثنين الأخير من كل شهر بقاعة عرض سينما الهناجر التابعة لصندوق التنمية الثقافية بداية من شهر يناير القادم.