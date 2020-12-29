"أجهش بالبكاء لهذا السبب".. عبدالرحيم كمال يروى موقفًا لا ينساه لحاتم علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

روى السيناريست عبد الرحيم كمال، موقفا لا ينساه جمعه بالمخرج السوري الراحل حاتم علي، أثناء تصوير مسلسله الأخير "أهو ده اللي صار" في عام 2018.

وكتب كمال، عبر حسابه بـ"فيسبوك": "كنا بمفردنا في غرفة من غرف مكتب شركة الإنتاج صباحًا، نراجع الحلقات، وكنت كعادتي أقرأ الحلقة الجديدة، وكانت الحلقة التي جاء فيها المرض لـ(يوسف الأول)، وأرادت (خديجة هانم) أن تصالحه وتشفيه بتزويجه من الفتاة التي رفضت أن تزوجها له قبل ذلك بسنوات، وحينما رأى (يوسف الأول) حبيبته القديمة أمامه نظر لـ(خديجة هانم) ساخرًا حزينًا ونطق جملة عن (الأشياء التي تأتي في غير موعدها)؛ ليجهش المخرج حاتم علي بالبكاء الشديد، بكاء استمر دقيقة، بكاء حارًا دفعني للبكاء أيضًا".

أضاف: "حاتم علي كان رجلا شديد الحساسية والرقي، يشعر ويحس، وينفعل للكلمة الرقيقة، اللهم ارحمه رحمة واسعة تليق بك وأسكنه فسيح جناتك واجعل ما قدمه له لا عليه إنك على كل شيء قدير".

وتوفي المخرج السوري حاتم علي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد مشوار فني طويل أخرج خلاله العديد من الأعمال الدرامية في سوريا ومصر، ومنها "الملك فاروق، عمر، التغريبة الفلسطينية، الزير سالم، الثلاثية الأندلسية، وصراع على الرمال" وغيرها.

آخر أعماله مسلسل "أهو ده اللي صار" لروبي وأحمد داوود ومحمد فراج عام 2019.