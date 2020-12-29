وفاة تاك تاكر مخرج "سبونج بوب" و"هيا آرنولد" عن عمر 59 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - تفاجأ العالم بإعلان عائلة المخرج الشهير تاك تاكر،مخرج "سبونج بوب" الرسوم المتحركة التي أثارت إعجاب العالم بأسره عن وفاته عن عمر 59 عاماً.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،توفي تاك تاكر المقيم في الولايات المتحدة الذي عمل كرسام رسوم متحركة محترف ومخرج لكل من "سبونج بوب" و"هيا آرنولد" عن عمر 59 عاماً يوم 22 ديسمبر – كانون الأول الجاري،وأعلنت عائلته النبأ الحزين على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" دون أن تفصح عن سبب وفاته.



وقالت عائلة تاك تاكر بمنشور إعلان وفاة تاك تاكر الحزين: " بقلب مثقل ومكسور،نعلن وفاة تاكر،الأب والزوج والإبن والأخ والعم".



وأضافت عائلة تاكر بمنشورها: " نعلم أنه كان محبوبا من قبل كل من التقى بهم ،بدلا من الزيارات، إذا كانت لديك ذكريات عن تاك وترغب في مشاركتها معنا، فستكون العائلة ممتنة للغاية لقراءتها".



مسيرته المميزة بالرسوم المتحركة

Caption



اشتغل تاك تاكر على مجموعة كبيرة ومميزة من الرسوم المتحركة التي غزت دول العالم بقوة وأثارت إعجاباً هائلاً مستمراً لليوم،وكان أبرزها: " وSpongeBob" و"Hey Arnold" وPinocchio" "The Simpsons".



وكان يعمل مؤخراً على فيلمه الجديد "Bob's Burgers" الذي هو قيد الإنتاج حالياً.



وسبقه في الرحيل والوفاة عام 2018 ، ستيفن هيلنبرغ،مبتكر سلسلة "سبونج بوب – SpongeBob" الشهيرة عن عمر 57 عاماً بعد معركة صحية مع التصلب الجانبي الضموري.



وقد رثاهما الكثير من عشاق فن الكوميكس والرسوم المتحركة لإسعادهما ملايين الأطفال من فترة التسعينيات لغاية القرن الحادي والعشرين.