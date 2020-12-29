الارشيف / فن ومشاهير

المتحدة للخدمات للإعلام تستعد لأقوى حدث ضخم يشهده كوبري تحيا مصر ليلة رأس السنة (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإقامة احتفالية سوف يتحدث عنها العالم أجمع ليلة رأس السنة أعلى محور روض الفرج (كوبري تحيا مصر) بشبرا، حيث زينت إضاءات المتحدة سماء القاهرة ونهر النيل، والتي سوف تنقل عبر شاشات المتحدة للإعلام. 

وكتب تامر مرسي مؤسس شركة سينرجي عبر

حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " مصر تنضم لعواصم العالم الكبرى في عد تنازلي رسمي للعام الجديد .. انتظرونا الساعه ١١:٥٥ مساء يوم الخميس على كل شاشات المتحده .. تحيا مصر .. مصر العظمى ". 

 


ومن المقرر أن تنقل كل وسائل الإعلام المصرية الحدث على الهواء مباشرة مصاحبًا للعد التنازلي لاستقبال العام الجديد في منتصف ليل 31 ديسمبر.

 

وأوضح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن نوعية الألعاب النارية ستكون مميزة في أدائها ومعدلات أمانها وذلك لأداء هذا العمل الكبير، إذ تم استيرادها من النمسا وألمانيا ليتم تجهيز كوبري تحيا مصر والمنطقة المحيطة به. 
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا