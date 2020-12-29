الكينج محمد منير يطرح أحدث أغنيات ألبومة الجديد "باب الجمال"

طرح الكينج محمد منير، أولى أغاني ألبومه الجديد، والتي تحمل نفس إسم الألبوم وهي "باب الجمال"، منذ قليل، عبر تطبيق إحدى شركات المحمول الكبرى، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

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وكان قد طرح الكينج محمد منير برومو أغنية "باب

الجمال"، وهي الأغنية التي تحمل نفس اسم الألبوم الجديد، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

ويضم ألبوم "باب الجمال" أربعة أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهم: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع

أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد والحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز، وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

يذكر أن آخر إصدارات الكينج محمد منير، أغنية "الناس في بلادى"، من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، والكليب من إخراج أحمد عبد المحسن.