شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان جمال يوسف مهنئا زوجته فى عيد ميلادها: أم أولادى وأمى الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان جمال يوسف، زوجته حنان محمد بعيد ميلادها، اليوم الثلاثاء، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورا تجمعه مع زوجته مضيفا:"زوجتى الحبيبة وأم أولادي والعشرة الطيبة.. كل سنة وإنتي بخير وصحة وسعادة يا أمى الثانية".

وحرص الفنان جمال يوسف،على تهنئة زوجته على السوشيال ميديا، كتكريم بسيط لها أمام الناس، خاصة بعد وقفتها القوية معه بحسب تعبيره خلال فترة مرضه، معلقا :"ست بـ 100 راجل"، مؤكداً لـ"الخليج 365"، أنها أكرمته ووقفت بجانبه طوال فترة مرضه.



جمال يوسف عبر فيسبوك

وساندت حنان محمد زوجها النجم جمال يوسف، خلال إصابته بمرض سرطان البلعوم، حيث دعمته ووقفت إلى جانبه خلال هذه المحنة التي مر بها في العام 2020، وعقب شفائه أعربت زوجة الفنان جمال يوسف عن سعادتها البالغة لشفاء زوجها من سرطان البلعوم، موجهة الشكر والحمد إلى الله عقب تعافي زوجها من السرطان.

وكتبت زوجة الفنان جمال يوسف عبر حسابها الشخصي على فيس بوك مؤخرا :"‎سلاما على من قرأ *يُدبِّرُ الأمر* فتركَ الأمرَ لصاحب الأمر.. ‎سلاماً على من قرأ *إنَّ مع العسر يسرا* فأيقنَ أن اليسر لا محالة آتٍ.. ‎سلاماً على من قرأ *ألا بذكر الله تطمئن القلوب* فهدَّأ قلبه بسبحان الله والحمد لله .. سلاماً على من قرأ *فما ظنكم برب العالمين* فقال ظني فيك يا رب جميل".

وتعافى الفنان جمال يوسف من سرطان البلعوم الذي أصيب به شهر أبريل، حيث خضع لـ 35 جلسة إشعاع مما أثر على البلع والأحبال الصوتية، وعانى من عدم القدرة على تناول الأطعمة.



الفنان جمال يوسف بصحبة زوجته

وفي وقت سابق، قال الفنان جمال يوسف، إن الشفاء من مرض السرطان الذى أصيب به مؤخرا نعمة وفضل من ربنا، قائلا: "كانت فترة صعبة وكنت مسافر في حتة تانية خالص.. والحمد لله على الشفاء وربنا كريم".

وأضاف :"إن حب الناس وأصدقائه الفنانين لهم كان له عامل كبير في تحسين نفسيته خلال فترة العلاج"، معربا عن سعادته بهذا الدعم الذى ساعده على مقاومة هذا المرض والانتصار عليه، والكلمة الطيبة تصنع الفارق.



النجم جمال يوسف مع زوجته