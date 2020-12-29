شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تقابل أحمد زاهر فى إشارة مرور بالحلقة 2 من "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث جديدة شهدتها الحلقة 2 من مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر، والذى يعرض على قناة ON، وبدأت الحلقة بدخول سلوى عثمان للسجن بتهمة القتل (والدة "لؤلؤ - مى عمر)، ودخول لؤلؤ دار ايتام بعد ما سلمتها جدتها أحلام الجرتلى لأحد الملاجئ لكبرها فالسن، ومرت الأيام وكبرت لؤلؤ وقررت الخروج من الملجأ وهربت منه مع صديقتها، وتوالت الأحداث بحلم لؤلؤ أن يكون لها مسكن خاص بها وتعيش حياة كريمة.

وفى نهاية الحلقة الثانية أثناء هروب لؤلؤ "مى عمر" من رجال إحدى المطاعم فى شوارع وسط البلد، قابلت مى عمر لؤلؤ أحمد زاهر ونجلاء بدر داخل سيارتهم بعد ما حاولت الاختباء بها ومن هنا تبدأ مى عمر رحلة انطلاقها.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

يذكر أن مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، تصدر تريند موقع التدوينات تويتر، بعد عرض الحلقة الثانية، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضا تريند محرك البحث جوجل.