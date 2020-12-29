تردد القناة الناقلة لمسلسل نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 14

تمكنت نهضة السلاجقة 14 "Uyanış Büyük Selçuklu " في تحقيق نجاح كبير على مستوى الوطن العربي، وزادت معدلات البحث عليها خاصة من عشاق المسلسلات التركية التاريخية، والتي تعتبر أحد أقوى الأعمال على الساحة التركية حاليًا بجانب مسلسل قيامة عثمان.

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تردد القناة الناقلة لنهضة السلاجقة 14

ويستطيع محبي الدراما التركية متابعة نهضة السلاجقة العظمى على قناة "Trt" على التردد 11042 من خلال القمر الصناعي تركسات Turksat 42°E معامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل ترميز 8400.

كما يمكن استقبالها على القمر الاصطناعي نايل سات، تردد 11257، إستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500،

ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

أما استقبالها على قمر اصطناعي عرب سات، سيكون التردد 12073، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3

أحداث نهضة السلاجقة 14

يذكر أن أحداث نهضة السلاجقة 14، لفتت انتباه المشاهدين بمختلف الدول العربية خصوصًا بعد عرضها على المواقع الإلكترونية الخاصة بترجمة الحلقات؛ إذ تمرد سنجر على ما أمر به السلطان ملك شاه وقيامه بتسليم أرسلان طاش بعد طعنه للحاجي نظام الملك الوزير الأول في الدولة السلجوقية.

ويسرد مسلسل نهضة السلاجقة، فترة النهضة التاريخية التي شهدتها الدولة السلجوقية في عهد

السلطان ملك شاه، الذي كان يهوى الصيد ويعشق الغزو والانتصارات في حروبه.

وفي عهده فتحت بلادًا كثيرة وضحى السلطان ملك شاه بولده الطفل الرضيع من أجل الدولة السلجوقية وكان يقوم بنفس بالذهاب لمقر العدو ويعرف قوته وضعفه بنفسه واستطاع خلال عهد بناء دولة قوية كان يهاب منها جميع الأعداء.

أبطال مسلسل نهضة السلاجقة العظمى

المسلسل من بطولة بوجرا جولسوي، خديجة شنديل، ليلى فيراي، غوركان أويغون، وأكين كوش، الكار كازماز، جمال توكتاش ، عثمان سونانت، سيفدا أرغينجي.

مواعيد عرض مسلسل نهضة السلاجقة العظمى

تُعرض حلقاته على قناة تي ار تي التركية، كل يوم إثنين من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت منطقة المغرب العربي، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.