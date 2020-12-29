بأمر كورونا.. نقل حفلات رأس السنة من الفنادق إلى الفضائيات

«الرباعى» مع منى الشاذلى.. وتامر ونانسي على أون والحياة.. وهانى وسعد مع ياسمين عز وروبى مع إسعاد

نجحت كورونا فى ارتباك المشهد الغنائي، وتغير خريطة حفلات رأس السنة التى اعتاد الجمهور على ارتيادها والاستمتاع بالنجوم المفضلين لايف، حيثُ تم إلغاء عدة حفلات غنائية والتي كان مقررا تنظيمها فى القاهرة وعدد من المدن الساحلية بمناسبة موسم رأس السنة، من بينها حفل الفنان رامى صبري، الذى أعلن منذ يومين عن إلغائه بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وكذلك حفل المطرب التونسى صابر الرباعى الذى كان مقررا تنظيمه بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وأيضا حفل المطربة السورية أصالة، الذى كان مقررًا تنظيمه يوم 31 ديسمبر الجاري، على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات فى الجيزة، ولم يتم الإعلان عن مصيره حتى الآن، على غرار حفل الفنان محمد منير الذى كان

مقررًا تنظيمه بساقية الصاوى بحى الزمالك بالقاهرة ويواجه المصير ذاته. وجاء ذلك بعد قرار الحكومة المصرية بإلغاء جميع احتفالات «رأس السنة» وغلق أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية.

وتنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا أعلنت وزارة الثقافة تعليق احتفالات ليلة العام الجديد بمختلف الهيئات والقطاعات وفى المسارح والمواقع والمنشآت التابعة لها بمختلف المحافظات وذلك حرصًا على السلامة العامة.

إلغاء الحفلات الغنائية فتح الساحة للفضائيات المختلفة لاستقبال العام الجديد بمجموعة من المفاجآت لجمهورها، مستعينة بعدد من النجوم الذين يحيون حفل رأس السنة، لاسيما فى وقت انتشار فيروس كورونا وإلغاء احتفالات رأس السنة والتجمعات، بالإضافة إلى توقف حركة الطيران فى

عدد كبير من دول الوطن العربي، الذى حال دون إحياء هؤلاء النجوم للحفلات.

وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، تنظيم حفل يحييه كل من المطرب تامر حسنى والنجمة اللبنانية نانسى عجرم على أن يذاع الحفل فى قنوات أون والحياة.

فيما انتهزت الإعلامية منى الشاذلي، فرصة تواجد الفنان التونسى صابر الرباعى الذى ألغيت حفلته بمركز المنارة، حيثُ تستضيفه فى برنامجها «معكم» المُذاع عبر فضائية سى بى سي، ليلة رأس السنة.

وتحضر قنوات DMC مفاجآت للجمهور المصرى والعربى فى ليلة رأس السنة أيضا، حيثُ تستعد لإقامة حفلة خاصة تقدمها الإعلامية إسعاد يونس، وتستضيف كلًا من روبى وبهاء سلطان وويجز.

وتقدم شبكة قنوات «النهار» سهرة خاصة فى ليلة رأس السنة تتضمن حفلًا غنائيًا، مع نجمى الأغنية الشعبية أحمد شيبة وعمر كمال، فى ضيافة الإعلامية ياسمين الخطيب وأحمد الهواري.

ويحل الفنانان هانى شاكر وأحمد سعد كضيفين فى أولى حلقات «ليلة الخميس» من تقديم ياسمين عز على MBC مصر فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء، فى إطار الاحتفال بليلة رأس السنة.