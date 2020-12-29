(بين الإثارة والتشويق) شاهد ملخص أحداث نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 14

نجحت نهضة السلاجقة 14 "Uyanış Büyük Selçuklu " في جذب انتباه الملايين من جماهير الوطن العربي، وزادت معدلات البحث حولها لمعرفة تفاصيل الحلقة، خاصة بعد تصاعد أحداثها المثيرة.

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احداث نهضة السلاجقة 14

وشهدت أحداث الحلقة الـ14 من نهضة السلاجقة العظمى تمرد سنجر على ما أمر به السلطان ملك شاه وقيامه بتسليم أرسلان طاش بعد طعنه للحاجي نظام الملك الوزير الأول في الدولة السلجوقية.

يذكر أن قصة مسلسل نهضة السلاجقة العظمى، تدور حول فترة النهضة التاريخية التي شهدتها الدولة السلجوقية في عهد السلطان ملك شاه، الذي كان يهوى الصيد ويعشق

الغزو والانتصارات في حروبه.

وفي عهده فتحت بلادًا كثيرة وضحى السلطان ملك شاه بولده الطفل الرضيع من أجل الدولة السلجوقية وكان يقوم بنفس بالذهاب لمقر العدو ويعرف قوته وضعفه بنفسه واستطاع خلال عهد بناء دولة قوية كان يهاب منها جميع الأعداء.

أبطال مسلسل نهضة السلاجقة العظمى

بوجرا جولسوي، خديجة شنديل، ليلى فيراي، غوركان أويغون، وأكين كوش، الكار كازماز، جمال توكتاش ، عثمان سونانت، سيفدا أرغينجي.

موعد عرض مسلسل نهضة السلاجقة العظمى

يذكر أن أولى حلقات المسلسل التركي نهضة السلاجقة العظمى بدأ عرضه في نهاية سبتمبر الماضي، وتُعرض حلقاته على قناة تي ار تي "Trt" التركية، كل يوم إثنين من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت منطقة المغرب العربي، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

تردد القناة العارضة لمسلسل نهضة السلاجقة العظمى

كما يمكن لعشاق المسلسلات التركية التاريخية استقبال القناة على التردد 11042 من خلال القمر الاصطناعي تركسات Turksat 42°E بمعامل تصحيح خطأ 5/6 ومعدل ترميز 8400.

كما يمكن استقبالها على القمر الاصطناعي نايل سات، بتردد 11257، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

أما استقبالها على قمر اصطناعي عرب سات، سيكون التردد 12073، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 4/3