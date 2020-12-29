باللون الشعبي سامو زين يغني أنا أخطبوطا..شاهد

طرح الفنان سامو زين أغنية جديدة تحمل عنوان "أنا أخطبوطا" التي غناها بطريقة المهرجانات، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات Youtube، وهي من كلمات محمود شوقي، ألحان سامو زين ومعتز أمين، توزيع وماستر أسامة عبد الهادي. الهادي. اقرأ أيضا: بهذه الكلمات.. احتفل سامو زين بعيد ميلاد ابنته وكانت آخر أغنيات سامو زين "حورية في جزيرة" من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين وتوزيع أسامة عبدالهادي.

يذكر أن آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى علي أغاني " لو عمري يرجع" ، " أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، " قلبى عليك بيكلمني"، "الإسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبي"، " ولا حد يوصله".

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