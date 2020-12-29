تصدرت أغنية "عايز أعمل زيك" للهضبة عمرو دياب، المركز الأول عبر موقع التدوينات الأشهر عالميا "تويتر"، وذلك بعد ساعات من طرحها عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، بالإضافة إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ .. 12 أغنية ضمن ألبوم عمرو دياب الجديد (يا أنا يا لأ)
الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:اسلام زكي، توزيع:رامي سمير.
وتقول كلمات الأغنية:
"عايز أعمل زيك وانسى قولي نسيتني إزاي أصل أنا بفتكرك لسهخسارة أنا مش نساي أنا عمر ما قلبي طاوعني ولا ساعدني انساك بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني سنين وازاي شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك أنا بسأل نفسي أنا جبت الصبر ده كله منين اللي يشوفنا زمان أنا وأنت كنا الروح بالروح إزاي يا حبيبي هننسى والأيام دي تروح بعد الحب ده كله
يذكر أن الهضبة عمرو دياب طرح 7 أغنيات من ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، ابتداءً من الجمعة الماضية، وهي "فاكرني يا حب، بتهزر، من العشم، وأنا معاك، يا دلعو، طبلّ، يا أنا يا لاء"، وحققت نجاحا كبيرا لدى جمهور الهضبة من مختلف الأعمار.
كانت هذه تفاصيل خبر (عايز أعمل زيك) للهضبة عمرو دياب تريند رقم 1 على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.