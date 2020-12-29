(عايز أعمل زيك) للهضبة عمرو دياب تريند رقم 1 على تويتر

تصدرت أغنية "عايز أعمل زيك" للهضبة عمرو دياب، المركز الأول عبر موقع التدوينات الأشهر عالميا "تويتر"، وذلك بعد ساعات من طرحها عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، بالإضافة إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

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الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:اسلام زكي، توزيع:رامي سمير.

وتقول كلمات الأغنية:

"عايز أعمل زيك وانسى قولي نسيتني إزاي أصل أنا بفتكرك لسه

خسارة أنا مش نساي أنا عمر ما قلبي طاوعني ولا ساعدني انساك بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني سنين وازاي شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك أنا بسأل نفسي أنا جبت الصبر ده كله منين اللي يشوفنا زمان أنا وأنت كنا الروح بالروح إزاي يا حبيبي هننسى والأيام دي تروح بعد الحب ده كلهعايزنا نبقى لناس تانيينللدرجة دي أنت شايفنا رحنا ومش راجعين أول مرة وآخر مرة ادي لحد أمان ماتعودتش ولا مرة نقطة ضعفي تبان دايماً اي اتنين اتفارقوا مش نفس الأشواق واحد يفضل ولا همه والتاني بيشتاق".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب طرح 7 أغنيات من ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، ابتداءً من الجمعة الماضية، وهي "فاكرني يا حب، بتهزر، من العشم، وأنا معاك، يا دلعو، طبلّ، يا أنا يا لاء"، وحققت نجاحا كبيرا لدى جمهور الهضبة من مختلف الأعمار.