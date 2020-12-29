mbc تنعي المخرج الراحل حاتم علي

نعت مجموعة قنوات mbc ، المخرج السوري حاتم علي الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر داخل غرفته بفندق الماريوت عن عمر يناهز الـ58 عاما. اقرأ ايضاً: إم بي سي مصر تبدأ عرض مسرحية عصابة في المول وكتبت مجموعة mbc عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التغريدات القصيرة Twitter:"يتقدّم وليد بن إبراهيم آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC"، باسمه واسم كافة مدراء ومنسوبي "مجموعة MBC"، بصادق العزاء وخالص المواساة لعائلة المخرج المبدع: حـاتم علـي

الذي وافته المنية أثناء إخراجه عملاً درامياً ضخماً، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته، "إنّا لله وإنّا إليه راجعون". وخالص المواساة لعائلة المخرج المبدع: حـاتم علـيالذي وافته المنية أثناء إخراجه عملاً درامياً ضخماً، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته، "إنّا لله وإنّا إليه راجعون". و عثر عمال فندق "الماريوت: على المخرج السوري حاتم علي أثناء تنظيف الغرفة متوفى إثر أزمة قلبية في غرفته، وهو ما استدعى إدارة الفندق للتواصل مع شرطة السياحة من أجل معرفة سبب الوفاة وإنهاء الإجراءات اللازمة لدفنه أو سفر جثمانه وفقا لما ورد في "الوطن". قدم حاتم علي للدراما المصرية 6 أعمال تليفزيونية أشهرها "الملك فاروق"، "حجر جهنم" ، "آهو ده اللي صار" . يذكر أن حاتم علي ، أعلن عن بدء التحضير لمسلسل "سفر برلك، وكان مقرر عرضه في سباق رمضان 2020، إلا أن مشروع المسلسل توقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وعاد في التحضير له مرة أخرى، ويتناول المسلسل فترة الاحتلال العثماني للوطن العربي حتى قيام الثورة العربية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب.

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