نيكول سابا: مستنية "دكتور أيوب" يكتشف "الفنكوش" ويخلصنا من الكابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

الجميع في انتظار نهاية جائحة كورونا التي قلبت أوضاع العالم بأسره رأسا على عقب.

ومن بين المتشوقين لانتهاء كورونا؛ النجمة اللبنانية نيكول سابا، والتي عبّرت عن ذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ومازحت جمهورها لافتة إلى أنها بانتظار "الفنكوش" الذي يخلصها من "الكابوس" الذي تعيش فيه.

الصورة التي نشرتها نيكول عبر حسابها على "إنستجرام"، من فيلم "واحدة بواحدة" (1984) للزعيم عادل إمام، والذي تدور أحداثه حول "صلاح فؤاد" الذي ينظم حملة إعلانية ضخمة عن سلعة وهمية تسمى "الفنكوش"، ويطلب من "الدكتور أيوب" أن يخترع له أي مادة بهذا الاسم لتسويقها.

وعلّقت "سابا" على الصورة، قائلةً: "أنا بقى مش هاخد غير الفنكوش.. ومستنية (الدكتور أيوب) يكتشفه ويخلصني بقى من الكابوس اللي عايشين فيه".

فيلم "واحدة بواحدة" للمخرج نادر جلال، بطولة النجوم: عادل إمام، ميرفت أمين، أحمد راتب، زيزي مصطفى، علي الشريف، وليلى فهمي وغيرهم.