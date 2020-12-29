بعد بلاغ سرقة "سكوتر".. تطورات النزاع بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في أحدث فصول النزاع بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ؛ حددت محكمة قسم أول الشيخ زايد، يوم 7 فبراير المقبل لنظر المعارضة التي قدمتها المنتجة على الحكم الصادر يوم 14 ديسمبر الماضي بالحبس لمدة عامين بتهمة تبديد مبالغ مالية تخص المطرب.

المستشار حسين هلال، محامي الفنان محمد الشرنوبي، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الحكم صدر عن القضية رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، بتهمة تبديد مبالغ مالية تخص الفنان محمد الشرنوبي، وبعد المعارضة من جهة محامي المنتجة تم حجز الدعوى لجلسة يوم 7 فبراير 2021".

وفيما يخص البلاغ المقدم من المنتجة سارة الطباخ، والذي تتهم الشرنوبي فيه بسرقة "سكوتر" منها، قال: "حتى اليوم لم يصلنا أي استدعاء رسمي للتحقيق، ومازال الـ(سكوتر) محل البلاغ، لدى الفنان محمد الشرنوبي، ولم يتم إعادته أو أرسلت المنتجة من يعيده لها".

وأعلن الفنان محمد الشرنوبي قبل أيام تعافيه وزوجته راندا رياض، بعد إصابتهما الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد.