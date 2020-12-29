"بالبنط العريض" لحسين الجسمي تتخطى 350 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تواصل أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتي حسين الجسمي، تحقيق نجاح كبير، إذ تخطت مشاهداتها حاجز الـ350 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، منذ طرحها في منتصف أغسطس الماضي. أغنية "بالبنط العريض" من ألحان حسين الجسمي وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما. وطرح النجم الإماراتي حسين الجسمي، نوفمبر الماضي، أحدث أغنياته "لبة العيون" عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب". أغنية "لبة العيون" من أشعار جِنان، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

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