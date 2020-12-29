أحمد حسنين زكي ينتهي من كتابة ١٥ حلقة من مسلسل "الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهى السيناريست أحمد حسنين زكي من كتابة ١٥ حلقة من أحداث المسلسل الجديد "الفلوس".

ويواصل أحمد حسنين زكي خلال الفترة الحالية عقد جلسات عمل مكثفة تجمعه بسامح شوقي مخرج مسلسل "الفلوس"، لترشيح الأبطال وبدء التعاقد معهم

مسلسل "الفلوس" مكون من ٣٠ حلقة منفصلة متصلة، كل ١٠ حلقات تروي قصة مختلفة وفي كل قصة تتحكم الأمور المادية الموقف، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

يذكر أن أحمد حسنين زكي طرح روايته "الفلوس" العام الماضي، وتعد أول رواية له يتم تحويلها لعمل درامي، بعد أن كتب السيناريو والحوار لعدد من الأفلام القصيرة التي شاركت في المهرجانات المختلفة.