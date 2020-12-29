منة شلبي تنعى المخرج حاتم علي: "إنسان متواضع وخلوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعت الفنانة منة شلبي، المخرج السوري حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عامًا.
وكتبت "منة" عبر حسابها على موقع "تويتر": "البقاء والدوام لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، المخرج حاتم علي في ذمة الله، رحم الله إنسانًا متواضعًا خلوقًا وروحًا طيبة، أنعى أسرته وأصدقاءه، اللهم صبر قلوبكم وارحمه رحمة كبيرة".
وتوفي المخرج السوري حاتم علي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد مشوار فني طويل أخرج خلاله العديد من الأعمال الدرامية في مصر وسوريا، ومنها "الملك فاروق"، و"عمر"، و"التغريبة الفلسطينية"، وأخيرًا "أهو ده اللي صار" وغيرها.
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