(تفاصيل) نقل جثمان المخرج الراحل حاتم علي لـ سوريا

قررت أسرة المخرج الراحل حاتم علي، إقامة مراسم الدفن والعزاء بموطنه سوريا، والذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، عن عمر ناهز الـ58 عاماً.



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وأوضح عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن نجلي الراحل سيقوما بالسفر مع جثمان والدهما يوم الخميس المقبل، لدفنه في مقابر أسرتهما هناك، حيث من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات في

غضون ساعات قليلة.

وكان المخرج حاتم علي بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا.

بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة

النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، قدم عددًا كبيرًا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية.

ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم والذي يُعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان. كذلك الرباعية الأندلسية، وقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال.