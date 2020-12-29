"خان تيولا" يحصد ٧ جوائز في استفتاء راديو "فالسكة" لعام 2020

استطاع فيلم "خان تيولا"، حصد ٧ جوائز في الاستفتاء الجماهيري لراديو فالسكة، لأفضل أفلام في عام 2020، والذي أقيم حفله مساء الإثنين.

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وحصد الفنان نضال الشافعي جائزة أفضل ممثل عن دوره بالفيلم، بينما حصد المخرج وسام المدني على جائزة

أفضل مخرج لعام ٢٠٢٠ عن"خان تيولا ".

بينما حصد الفنان علي الشجيري، جائزة أفضل ممثل دور ثاني، كما حصدت الفنانة زهرة الحاروفي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وحصد أحمد أشرف على جائزة أفضل مونتاج، وإيفان أديب على جائزة أفضل ديكور، وعزمي

الرحماني أفضل مدير تصوير.

يعرض فيلم"خان تيولا "حالياً، بجميع دور العرض السينمائي، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات، حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

فيلم"خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني، وبطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومحمد عبدالواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحاروفي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.