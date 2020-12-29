نور اللبنانية تكشف لـ الوفد تجربتها في (جمال الحريم) وحقيقة أعمالها القادمة

فنانة لبنانية استطاعت لفت الأنظار إليها ، من بداية تقديمها للإعلانات، ومن بعدها توجهت للسينما وكان أول عمل لها فيلم "شورت وفانلة وكاب" ومن بعدها بدأت مشوارها وحققت نجاحات متتالية رغم قلة الأعمال التي شاركت بها، واستطاعت أن تثبت أقدامها في عالم الفن، وتواجدت مع كبار النجوم في عدد من الأعمال المهمة.

اقرأ ايضاً: نور اللبنانية تستعد لتصوير مشاهدها في "جمال الحريم"

أبرزها أعمالها السينمائية :" أصحاب ولا بيزنس، كشف حساب ، عوكل ، ظرف طارق ، مطب صناعي ، ملاكي إسكندرية والرهينة.

أما الدراما التلفزيونية فاختارت أدوار ثبتت بها أنها تستحق لقب نجمة فشاركت في العديد من المسلسلات أشهرها سرايا عابدين في موسميه الأول والثاني ، الإكسلانس ، رحيم ، البرنس ، وخلال هذه الأيام تصدر جميع مواقع البحث بسبب نحاج مسلسلها "جمال الحريم "من بداية عرض الحلقة الأولي .

والتقت الوفد بالفنانة اللبنانية "نور" وتحدثت عن الصعوبات التي واجهتها في مسلسل " جمال الحريم" وكشفت لنا أعمالها في موسم رمضان ، وتكرار تجربتها مع النجمين ياسر جلال وخالد سليم .

حدثيني عن أسباب قبولك لجمال الحريم وخصوصا أن أحداثه واقعية وتعتمد علي السحر والشعوذه وهل خوفتي من التجربة؟

فوجئت بالسيناريو، بسبب خوفي من رد فعل الجمهور لأنه يتطرق لمواضيع مخيفة، ولكني وجدت أن العمل يتضمن رسالة للجمهور، وخصوصاً عندما قراءة الـ 45 حلقة تعودت واندمجت مع القصة .

بالنسبة للمخاوف انزعجت في البداية، لكن تحديت نفسي في المسلسل، لأني لم أشارك في هذه النوعية من الأعمال، بالإضافة إلى أن سيناريو المسلسل شيق ويحتوى على أحداث حقيقية من التجارب الشخصية.

كيف كان تحضيرك لشخصية "نور" وما هي الدروس المستفادة من تجربتك في المسلسل؟

شخصية "نور" صعبة في تحضيرها بسبب تعرضها لحالة نفسية مثل "التشنجات"، ومشاهد بها حركة سريعة بالإضافة للخضة من الجن، والأهم من التحضير فهم الشخصية ومسارها.

وتعلمت الجرأة والتحرر، ووصلت لمرحلة في التصوير بلا ماكياج أو كوافير، وظهرت في المسلسل بطبيعتي وملامح وجهى ظهرت كما هي.

ما هي الصعوبات التي واجهة نور وفريق العمل وخصوصا أن التصوير كان في أجواء انتشار فيروس كورونا؟

تصوير المشاهد وتحضيرها كان غاية في الصعوبة، وبالأخص التعقيم، وحقيقي كل أفراد اللوكيشن بذلوا مجهود كبير من أفراد التصوير والاضاءة والصوت، الجرافيك والإنتاج، والمزيكا.

وبالنسبة لفيرس كورونا عقمنا موقع التصوير بالكامل، بالإضافة إلى تعقيمنا أيضا باستمرار، بجانب حرص كل منا على سلامته الشخصية، واستخدام المواد المطهرة.

ما هى أكثر المشاهد صعوبة في المسلسل؟

هناك عدد كبير من المشاهد الصعبة ولكن ستعرض ضمن الأحداث، ولكن تم عرض مشهد في الحلقات الأولى أثناء مطاردة الشيطان لشخصيتي في المسلسل في الصحراء، بالإضافة لتصوير مشاهد الجرافيك وطول مدة التصوير.

لم تعد هذه المرة الاولي للاشتراك مع الفنان خالد سليم وسبق وجمعتكم تجربه سينمائيه هل ده فرق في لقاءكم في جمال الحريم؟

خالد سليم فنان موهوب وكانت التجربة الاولى بيننا في فيلم "سنة اولى نصب" وكنت سعيدة بترشيحه لبطولة مسلسل "جمال الحريم" بسبب معرفتي بطريقة تمثيلة ، كما يوجد سهولة ومرونة أثناء تصوير العمل.

ما هو رائ نور في عرض المسلسل حصري في الوقت الحالي ، ومشاركتك خوض تجربة المنصات الإلكترونية؟

بالتأكيد نسبة المشاهدة بتكون مرتفعة جدًا في رمضان ، ولكن هذا ليس شرطًا فأحيانا يحقق العمل نجاحًا يفوق ما كان سيحققه في رمضان وجودة العمل هى المتحكمة،كما أنني لا أهتم بتوقيت عرض المسلسل ولكن أهتم بالسيناريو والشخصية التي أقدمها، وجذب الجمهور.

ما هو تعليقك علي اراء المشاهدين وهل كنتي تتوقعي تصدر المسلسل مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا من عرض الحلقة الأولي؟

لم أتوقع هذا التصدر من أول حلقة، بالإضافة إلى أن هناك إشادات كبيرة من فريق العمل وقت التصوير بأن المسلسل سيحقق نجاحًا.

والحمد لله المسلسل نال إعجاب الجمهور وردود الأفعال جميلة، خاصة بعد المجهود والتعب الذي بُذل، فالعمل يشاهده عدد كبير في الوطن العربي وليس مصر فقط.

من الواضح تركيزك خلال السنوات الأخيرة كان في الدراما التليفزيونية.. فما السبب؟

تركيزي في الدراما لا يعني أنني تركت السينما، ولكن السيناريو المميز والدور الجيد هو الذي يتحكم في اختياراتي الفنية وأنا لدي رغبة قوية للتواجد بالسينما ولكني انتظر العمل المناسب .

ما المعايير التي تختارين على أساسها الأدوار الفنية التي تعرض عليك؟

هناك خمس معايير تتحكم في اختياراتي وهم الدور الجيد والمختلف ثم السيناريو المميز وبعد

ذلك المخرج وشركة الإنتاج ثم فريق العمل .

ما هو العمل الافضل اليك ويعتبر نقطة تحول في مشوار الفني؟

رغم أن بدايتي الفنية كانت من خلال فيلم شورت وفانلة وكاب وحقق نجاحا ضخما فاق توقعاتي، ولكني اعتبر أن مشاركتي في فيلم ملاكي إسكندرية أهم لأنه حقق لي الاستمرارية وأثبت قدرتي على تقديم ادوار مختلفة .

ماذا عن السينما، وما هو سبب تغيبك عن مهرجان القاهرة السينمائي؟

لا يوجدأي تعاقدات أو مشروع سينمائي في الوقت الحالي، وبالنسبة لعد حضوري أي مهرجان كان بسبب انشغالي بتصوير مسلسل "جمال الحريم"، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورنا والحفاظ على التباعد الاجتماعي. "مش شرط أبقي متواجده كل سنة ، محضرتش السنه دي لاني كنت بصور ،إن شاءالله السنه الجاية أبقي متواجده" .

بالنسبة لمسلسل رمضان ومشاركتك للمرة التانية في عمل درامي مع الفنان ياسر جلال؟

سبق وأن تعاونا معاً في أحداث مسلسل "رحيم"الذى عرض قبل عامين، وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا وقتها، وكان من بطولة الراحل حسن حسني ومحمد رياض ودينا ومنة فاورق وإخراج محمد سلامة وتأليف محمد أمين.

وبتمني أن مسلسل " ضل رأجل " يحقق نفس النجاح وأكثر، وبالفعل بدأ الفريق التصوير ، لكن أنا في أجازة أقدرأفصل بيها عن عالم " الجن والعفريت" .

شخصيتي في المسلسل " ملك" دكتورة بشرية في مستشفي ،و سيعرض العمل في السباق الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، بطولة الفنان ياسر جلال، محمود عبد المغنى، إنعام سالوسة وأحمد حلاوة، نرمين الفقى.

ألم تخافي من خوض تجربة السيرة الذاتية خاصة أن بعض النجوم خاضوا هذه التجربة وتعرضوا لانتقادات كثيرة؟

نهائيا وحينما عرض على تجسيد شخصية الأديبة مى زيادة لم أتخوف، ولكن أنا لم أقم بالدور لأن هذا المشروع كان من المشاريع التي من المفترض أن تحدث في لبنان، وللأسف توقفت لأسباب إنتاجية بعد أن قمنا بالتحضير، ولكن أؤكد أنها ليست تجربة مخيفة بالنسبة لي خاصة أن مي زيادة ليست مطربة أو ممثلة، فطريقتها في الحركة، المشي، الأكل ليست معروفة فهي صحفية وأديبة. وهذا من مصلحتي فهذا يعطيني حرية التصرُف، ولن يوجد مقارنات بيني وبين الشخصية الحقيقية.

ما رأئيك في عروض المنصات الإلكترونية وإتجاه العديد من الفنانين إليها؟

تقديم عملًا على منصة إلكترونية، لا يقلل من أي فنان، وأهم فناني العالم حاليًا يشاركون في أفلام ومسلسلات تعرض على منصات.

وبالفعل أشارك في مسلسل "عمر الناجى" وهذا التعاون الأولى مع الفنان أمير كرارة في الدراما التليفزيونية، ومن المقرر عرضه على منصة watch it ، فى 8 حلقات من انتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج بيتر ميمى.

هل الرسم فعلا موهبة نور الحقيقة ؟

درست في مدرسة الراهبات الأنطونيات ثم التحقت بكلية الفنون الجميلة، قسم رسم ونحت وتصوير وتخرجت عام 2000، وبالفعل أحب الرسم وهي من أقرب وأكثر المواهب إلي قلبي .