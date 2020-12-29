بعد ساعتين من طرحها..أغنية "عايز أعمل زيك" لـ عمرو دياب تتصدر جوجل

تصدرت أغنية "عايز أعمل زيك" للهضبة عمرو دياب، المركز الأول في محركات البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها كاملة عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، إضافة إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغنية عايز أعمل زيك

الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:اسلام زكي، توزيع:رامي سمير، وتقول كلماتها"عايز اعمل زيك وانسى قولي نسيتني إزاي أصل أنا بفتكرك لسه خسارة أنا مش نساي أنا عمر ما قلبي طاوعني ولا ساعدني انساك بالعكس ده بيفكرني وبيخسرني سنين وازاي شايفك بتبيعني وبتعاتب وياك أنا بسأل نفسي أنا جبت الصبر ده كله منين اللي يشوفنا زمان أنا وأنت كنا

الروح بالروح إزاي يا حبيبي هننسى والأيام دي تروح بعد الحب ده كله عايزنا نبقى لناس تانيينللدرجة دي أنت شايفنا رحنا ومش راجعين أول مرة وآخر مرة ادي لحد أمان ماتعودتش ولا مرة نقطة ضعفي تبان دايماً اي اتنين اتفارقوا مش نفس الأشواق واحد يفضل ولا همه والتاني بيشتاق".

اقرأ أيضاً..فيديو.. عمرو دياب يطرح ثامن أغاني ألبومه الجديد "عايز أعمل زيك"

كانت آخر إصدارات عمرو من الألبوم، أغنية "يا أنايا لاء"، كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد يحيى، توزيع:

عادل حقي.

طرح دياب البرومو الدعائي الخاص بها، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 70 ألف مشاهدة في ساعتين فقط من طرحها.

تحميل أغنية عايز أعمل زيك

يذكر أن دياب طرح 7 أغنيات من ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، ابتداءً من الجمعة الماضية، وهي "فاكرني يا حب، بتهزر، من العشم، وأنا معاك، يا دلعو، طبلّ، يا أنا يا لاء".

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".