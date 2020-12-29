الثقافة تلغى احتفالات العام الجديد فى مختلف المحافظات

أعلنت وزارة الثقافة تعليق احتفالات ليلة العام الجديد بمختلف الهيئات والقطاعات وفي المسارح والمواقع والمنشات التابعة لها بمختلف المحافظات وذلك تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة باجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وحرصا على السلامة العامة.

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واحتفلت وزارة الثقافة لأول مرة بأعياد الكريسماس والعام الجديد على قناتها على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، حيث بثت حفلا مسجلا، نظمته دار الأوبرا المصرية لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف ورؤية مديرها الفنى

الدكتورة إيمان مصطفى، من إخراج الدكتور عبد الله سعد، وبمصاحبة كورال أكابيلا، قيادة وتدريب مايا جفينيريا وأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد فرج وتحت إشراف المدير الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل.

وضم العرض مختارات من أشهر الأعمال الغنائية العالمية بتوزيعات جديدة، وقام بإعدادها كل من أمير عوض، وأسامة على وعماد عادل ومنها، تابلوهات

للباليه منها (الليلة الهادئة، النعمة الرائعة، صلاة الرب، عيد الميلاد الأبيض، عجائب الشتاء، الليلة المقدسة، هل تسمع ما أسمعه، 12 يوما فى الكريسماس، مزيج عيد الميلاد، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالسنة ، ورنين الجرس الرائع و كل ما أريده من عيد الميلاد هو انت) وغيرها، أداء كل من إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد، مني رفلة، جالا الحديدي، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، جاكلين رفيق، داليا فاروق، إنجي محسن، امينة خيرت، عمرو مدحت، هشام الجندى، الهامي امين، عزت غانم، ليلي ابراهيم، اسامة على، نورستا المرغنى، تامر توفيق، إبراهيم ناجى برهان الدين فاروق، سلمى الجبالى.