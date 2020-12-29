كارول سماحة تسجل أكثر من 28 ألف مشاهدة بكليب كل عيد وانت بخير حبيبي

حصلت الفنانة كارول سماحة، بكليب "كل عيد وانت بخير حبيبي"، على أكثر من 28 ألف مشاهدة، وذلك في اقل من 24 ساعة من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:كارول سماحة، ألحان:هوغ مارتين، توزيع:ايليو كالاسي، وتقول كلماتها "هالليلي ما بتشبه أي

ليلي نعيد سوا وما نام ضوي شموع الدار وبقلبي تعا سهار هالليلي ما بتشبه أي ليلي هيدي ليلة عيد وع صوت الموسيقى دقة قلبي بتزيد".

كانت كارول قد طرحت أخيراً ألبومها الجديد "كريسماس كارول"، وذلك احتفالاً بليالي رأس السنة، وضم 9 أغاني، منهم "من سنة لسنة، سانتا، أيام الشتي، ملك السلام، بآخرالشارع"، وقد طرحت أغنيتي "من سنة لسنة، أيام

الشتي" قبلطرح الألبوم كمرحلة دعائية له.

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بجانب أغنية "قلبي وقع" التي طرحتها ضمن أحداث مسلسل "مدرسة الحب3"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

الأغنية كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان: يوسف، يان بيريير، توزيع: روجيرا بياكل، جمعت كارول فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.

وعلى الصعيد السينمائي تم تكريم كارول ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بالصدفة".