تراند اليوم : سوسن بدر .. السيدة التي لايهزمها الزمان – فيديو

قالت الفنانة سوسن بدر إن جلسة تصويرها الجديدة لصالح مجلة Soul Arabia تبرز نموذج المرأة المهتمة بنفسها ومظهرها وملابسها، وهي فكرة تهمها شخصيا في الفترة الحالية.

وفي مقابلة مع برنامج MBCTrending، أوضحت سوسن بدر أن جلسة التصوير كانت بناء على دعوة من سلطان أبو طير، مدير التحرير الإقليمي للمجلة، الذي شرح لها الفكرة والإطلالة التي ترغب المجلة في أن تظهر بها على الغلاف، فأعجبتها الفكرة جدا.

وعن أسباب اختيارها من قبل المجلة، قال سلطان أبو طير إن سوسن بدر نجمة استثنائية في مفهومها للفن ومقياسها للنجاح، ولهذا أثارت فضول المجلة، وسعت لإظهارها بصورة تختلف عن الصور التي ظهرت بها سابقا.

وقالت سوسن بدر إنها طلبت من القائمين على إدارة حسابها على تطبيق “إنستجرام” الرد على رسائل المعجبين بنفسها، رغم أنها ليست قادرة حتى الآن على التعامل مع التطبيق، لكنها تحب أن ترد بنفسها وتعرف آراء الجمهور فيها وفي أعمالها، لأن الرسائل التي تصلها تتضمن في بعض الأحيان كلاما منطقيا ونقدا بناء.