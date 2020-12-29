تراند اليوم : هجوم عنيف ضد نرمين الفقي بسبب لؤلؤ – إيه الي حصل !!

هاجمت بعض الجماهير الفنانة نرمين الفقي بسبب دورها في مسلسل لؤلؤ الذي بدأ عرض حلقاته هذا الأسبوع.

ونشرت نرمين الفقي صورة لها من مسلسل لؤلؤ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، لتعلق إحدى المعجبات، قائلا: “مش مستواكي المسلسل ده بصراحه ولا شوت في التريلير و اسمك في الاخر و لا موجوده في التتر.. حتي في الشكل كلنا عارفين انك قمر”.

واكتفت نرمين الفقي بالرد على تلك الانتقادات بوضع ايموشن.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل “لؤلؤ” للنجمة مى عمر والذى يتم عرضه على قناة ON، استدعاء “لؤلؤ” – مى عمر – لمشاهد متتالية أثناء وجودها بغرفة العمليات بعد محاولة قتلها، واسترجعت لؤلؤ مشوارها منذ أن كانت طفلة تعيش فى فقر شديد مع والدتها سلوى عثمات وحمدى هيكل.

وكشف العمل عن الطفلة سنية ووالدتها سلوى عثمان ووالدها حمدى هيكل، الذى يعمل فى تجارة الحرام ويجبر زوجته على الجلوس مع الزبائن لتسليتهم في مقابل المال، وظهرت جدة لؤلؤ – أحلام الجريتلى – التى كشفت أن السبب وراء تسمية سنية باسم لؤلؤ هو حنيتها وقلبها الطيب .

وخلال أحداث الحلقة، تعرضت والدة لؤلؤ – سلوى عثمان للسجن، بسبب تلفيق تهمة مقتل أحد الزبائن عن طريق زوجها حمدى هيكل الذى شهد عليها زورًا أنها سيدة خائنة، مما جعل القاضي يحكم عليها بالسجن المؤبد، وهو مما دفع جدة لؤلؤ لوضعها في ملجأ لعدم قدرتها على رعايتها .

مسلسل “لؤلؤ” تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.