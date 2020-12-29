تراند اليوم : اتفرج على احلى دلع – ​لاميتا فرنجية بتوريك البتلو

شاركت عارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​، مع متابعيها صور جديدة لها، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وظهرت فيها من داخل المطبخ وهي تقوم بالطهي معتمدة إطلالة منزلية باللون الأحمر، وتسريحة شعر مرفوعة إضافة إلى ماكياج ناعم.

يذكر أن فرنجية رُزقت مؤخراً بمولودها وأعلنت الخبر من خلال نشر الصور الأولى معه من داخل المستشفى عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

واختارت بدورها اسم ايريك لابنها الثاني بعدما أطلقت على إبنها الأول إسم “​جاستن​” إذ يبدو أنها تفضل الأسماء الأجنبية بدلا من الأسماء العربية المعروفة.