تراند اليوم : على غرار beIN SPORTS.. لازم تدفع عشان تشاهد مسرحيات عادل امام

فاكرين قطر لما قررت تتحكم فى مزاج الشعوب العربية العاشقة لكرة القدم ، قررت تنشىء الجزيرة الرياضية. وقررت مع العرب من مشاهدة اى مبارة دولية فى كاس العالم او الدوريات الشهيرة فى اوروبا الا من خلال الاشتراك فى باقات beIN SPORTS

هذه التجربة ربما قرر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أن يكررها اليوم ولكن فى مجال الفن .

وربما يقرر انشاء قناة ترفيهية فنية تعرض مسرحيات ومسلسلات وافلام حصرية لكبار نجوم العالم العربي .

بمعنى ادفع واتفرج ان كنت غاوي .

اليوم اعلن تركي ال الشيخ ، حصوله على حق بث أحد أبرز أعمال الفنان المصري عادل إمام، بشكل حصري.

وقال آل الشيخ في تغريدة له: “يسعدنا أن نعلن لكم أنه برعاية هيئة الترفيه تم الحصول على حقوق عرض المسرحية الأخيرة للفنان الكبير عادل إمام (بودي جارد) التي سيتم بثها قريبا على منصة (شاهد في آي بي) لأول مرة في التاريخ”.

وضمن رئيس هيئة الترفيه في السعودية بتغريدته مقاطع من المسرحية التي تعد أطول المسرحيات عرضا في الوطن العربي، كما ألحقها بصورة تجمعه مع الفنان المصري عادل إمام.

كان أول عرض مسرحي لـ”بودي جارد” في عام 1999 واستمر عرضها حتى عام 2010، وشارك في بطولتها الفنان الراحل عزت أبو عوف وشيرين سيف النصر، وهي من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، بحسب موقع “مصراوي”.

