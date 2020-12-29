نجوم الفن ينعون المخرج السوري حاتم علي.. وداعا صاحب "التغريبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى رحيل المخرج السوري حاتم علي، بظلال الحزن على الوسط الفني، ليس في مصر أو سوريا أو لبنان فقط، ولكن في كل العالم العربي.

.وتسابق نجوم الفن في العالم العربي، للتعبير عن حزنهم الشديد، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على كتابة رثاء عن المخرج الراحل، الفنان باسم ياخور، الذي نشر صورة لحاتم علي، عبر حسابه على موقع أنستقرام، أرفقها بتعليق.

وقال "ياخور": "مع آخر أيام هذا العام رحل بشكل مفاجئ اليوم الأستاذ والصديق المخرج حاتم على، ترجل الفارس مبكرا عن صهوة جواده، تاركاً في قلوب الكثيرين غصة مؤلمة لن تنسى، وابداعات لن تنسى".

وأضاف: "رحل مبدع التغريبة الفلسطينية والملك فاروق والزير سالم وصلاح الدين وصقر قريش والعراب، رحل حاتم علي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه وعائلته الصبر والسلوان".





وعبرت الفنانة المصرية سوسن بدر عن حزنها الشديد عبر أنستقرام، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي: "البقاء لله، وفاة المخرج الموهوب المحترم حاتم علي، خبر صعب جدا، الله يرحمه".







كما نعت الفنانة السورية كندة علوش، المخرج السوري الكبير حاتم علي، ونشرت عدة صور لها مع الراحل، وعلقت عبر حسابها على موقع "أنستقرام" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أما حجم الألم والخسارة فلا يقاس بالكلمات.. ولا يقدر على استيعابه العقل".

وأضافت: "وداعا للمبدع الرائع والصديق المحترم الخلوق والأستاذ حاتم علي.. عزائي للصديقة الغالية دلع الرحبي ولأبنائه عمرو وغزل وغالية، ولكل أصدقاء الراحل ومحبيه"

ومن أكثر النجوم الذين تأثروا برحيل حاتم علي، المطرب الفلسطيني محمد عساف الذي نعاه قائلا: "رحلت ولا تزال التغريبة مستمرة، أعماله الفنية تتحدث عن نفسها، ترك بصمة في الدراما العربية لن تتكرر، من ربيع قرطبة إلى التغريبة إلى مسلسل عمر وغيرها وغيرها من الإبداعات، أعمال حفرت في الوجدان والأذهان، خسارة كبيرة للفن العربي، رحمة الله عليك والعزاء للعائلة والمحبين في كل مكان".

ونعى الفنان نبيل الحلفاوي، المخرج السوري الكبير حاتم بكلمات مؤثرة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا: "اليوم فقدت الساحة العربية واحدا من أهم وألمع فنانيها، ومن أكثرهم اهتماما بقضاياها وتراثها، ومن أشدهم إخلاصا وإتقانا لفنه واحتراما لجمهوره".

وتابع الحلفاوي: "رحم الله المخرج السوري الموهوب حاتم علي الذي أثرى الدراما العربية بأعماله الرائعة، خالص العزاء لأسرته ومحبيه وجمهوره وللفنانين السوريين والعرب".

كما علقت الفنانة سلاف فواخرجي على وفاة الراحل قائلة: "مع كل من يرحل يرحل جزءا من روحنا.. وبرحيلك راح مني الكثير، الكثير يا حاتم".