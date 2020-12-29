"من القلب أقول شكرا".. أغنية لدعم خط الدفاع الأول في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسرح دبي الوطني الانتهاء من تصوير أغنية "من القلب أقول شكرا" وهي جزء من الفيلم السينمائي "عائلة عن بعد" الذي أنتجه المسرح.

ويسلط هذا الفيلم الضوء على الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به خط الدفاع الأول في دولة الإمارات من كوادر طبية وإسعاف وطني وعاملين في وزارة الداخلية الإماراتية، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



ويحمل مضمون الأغنية "من القلب أقول شكرا" توجيه رسالة شكر وتقدير للمرابطين على الخطوط الأولى الذين يصلون الليل بالنهار ليبقى مجتمعنا محصنا آمنا ينعم بالصحة والعافية في مواجهة وباء كورونا.

وأكد خالد علي مخرج الفيلم السينمائي "عائلة عن بعد" أهمية الأغنية، كقيمة مضافة تدعم فكرة الفيلم في توجيه الرسائل الإنسانية لخط الدفاع الأول وجهودهم العظيمة خلال جائحة كورونا، بجانب توجيه رسائل توعوية تحفز أفراد المجتمع على التكاتف والتلاحم وتوحيد الصفوف لمواجهة وتخطي هذه الأزمة وتضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه وطنهم.





من جانبه، أعرب عبدالله صالح الرميثي كاتب الأغنية وملحنها عن سعادته بأن تكون الأغنية جزءا من فيلم "عائلة عن بعد"، لإبراز الدور الإنساني الكبير لخط الدفاع الأول من خلال إرسال كلمة شكر تحمل في طياتها الكثير من المعاني النابعة من القلب.

يذكر أن الفيلم السينمائي "عائلة عن بعد" يعد العمل الأول من إنتاج مسرح دبي الوطني ويحمل مضمونا توعويا وتثقيفيا في قالب تشويقي وترفيهي.

ويمتزج الفيلم بروح درامية ممتعة تؤثر على قيم الأسرة والمجتمع بما تحمله من رسائل إنسانية للجهود التي يبذلها أبطال خط الدفاع الأول في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.