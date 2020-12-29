يارا سفيرة إقليمية لليونيسف في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا

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عينت اليونيسف الفنانة يارا سفيرة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك من خلال مؤتمر فيديو عبر الإنترنت.

وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يشرفنا جداً انضمام يارا إلى عائلة اليونيسف في المنطقة". وأضاف: "نشكر يارا على كل الجهود التي بذلتها لدعم عملنا، وبخاصةٍ حملة "لا تنسوا الكمامة"، وذلك لتشجيع المزيد من الناس على ارتداء الكمامات للحماية من جائحة كوفيد-19".

ومن جهتها، قالت يارا بعد التوقيع على الاتفاقية: "يسعدني جدًا أن تمنحني اليونيسف هذا التعيين، أتطلع إلى العمل مع أصدقائي في اليونيسف من أجل الأطفال في جميع أنحاء المنطقة."

وستقوم يارا بشكل أساسي في دورها بدعم جهود اليونيسف في إيصال المعلومات الموثوق بها إلى أكبر عدد ممكن من الناس، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وتدابير الصحة والوقاية.