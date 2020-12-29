شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار دلع الرحبى زوجة حاتم على فى كندا بعد خبر وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مقربة من دلع الرحبى، زوجة المخرج الراحل حاتم على التى تقيم فى كندا، انهيارها بعد سماع خبر وفاته فى القاهرة صباح اليوم فى أحد الفنادق إثر أزمة قلبية، خاصة لعدم قدرتها على العودة للقاهرة لمرافقة جثمان زوجها لمثواه الأخير، بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم أجمع.

حاتم على وزوجته دلع الرحبى

وأكدت المصادر محاولة دلع الرحبى العودة للقاهرة أو سوريا لدفن زوجها وأبو ابنتها الوحيدة.

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة فى الفنون المسرحية من المعهد العالى للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح".