شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "قد الفراق" بعد تخطيها 5 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم تامر حسنى قائمة الأكثر مشاهدة بموقع "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "قد الفراق" من ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، والتى تخطت حاجز 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها منذ 3 أيام، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع وميكس إسلام زكى.



تامر حسني

واستطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه خليك فولاذى والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية وفى جمال كدة".

من ناحية أخرى، وجه النجم تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى"، وجائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".