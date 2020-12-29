شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يحتفل بلقب الأكثر استماعا على يوتيوب لعام 2020 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتسجيل قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" لقب الأكثر استماعا لعام 2020، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام": "الحمدلله القناة الأكثر استماعا فى الشرق الأوسط 2020..مليارو800 مليون مشاهده.. الحمدلله شكرا لكل جمهورىى وحبايبى الى واقفين فى ضهرى وسبب نجاحى ربنا يخليكوا ليا ودايما فى ضهرى".

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد شارك متابعيه وجمهوره بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، ظهر من خلالها وهو فى نيولوك جديد بالشعر والشنب الأبيض، ليخطف أنظار متابعيه خلال وقت قصير من طرح الصورة وكتب قائلاً، "هوبا رجعنا ليكوا".

على جانب آخر، شن مطرب المهرجانات حمو بيكا هجوما حادا على زملائه حسن شاكوش وعمر كمال خلال أيام قليلة، بسبب الخلاف على أرباح الأغانى المشتركة بينهم، حيث وصفهما بالصحاب المزيفة ونشر فيديوهات يكشف بها عن خلافاته معهما عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى.