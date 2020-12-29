شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات رانيا يوسف الصادمة فى 2020 من الديناصورات لـ "مؤخرتى مميزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد رانيا يوسف من أكثر الفنانات إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، سواء بتصريحاتها فى البرامج التليفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة، أو ملابسها الجريئة فى جلسات التصوير أوعلى السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية، وكان لرانيا نصيب كبيرمن تصدر تريند جوجل وتويتر مرات عديدة على مدارعام 2020 الذى قارب على الإنتهاء، ومع نهاية العام ننشر أبرز التصريحات الصادمة للفنانة رانيا يوسف فى 2020.

ومن تصريحاتها التي جعلتها تتصدر التريند لمدة أسبوع، عند حديثها عن فيروس كورونا على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائى: "الإنسان فى الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا".

وقالت رانيا يوسف: "أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أى ظرف، البنى آدم اتخلق فى الغابة كان بيحارب الديناصورات، احنا مش هنحارب الكورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".



رانيا يوسف رانيا يوسف

وبعد تصدرها التريند غردت رانيا يوسف عبر حسابها على تويتر، قائلة: "يا جماعة قصدى إننا قادرين نحارب أى حاجة طول ما إحنا أقوياء هنحارب كل حاجة، هزروا يا جماعة مش كدة".

كما أثارت الجدل بتصريحاتها حول إصابتها بفيروس كورونا فى شهر ديسمبرالسنة الماضية، مما جعلها أيضا تتصدر التريند لأيام لأن فى هذه الفترة لم يكن كورونا منتشرا فى دول العالم، حيث كان أول ظهور له فى الصين لسيدة تدعى "وى " تعمل فى سوق ووهان بؤرة انتشار الفيروس .



رانيا رانيا

ومن تصريحاتها الصادمة ردها على المذيع العراقى نزار الفارس بعد سؤاله عن إطلالتها المثيرة للجدل فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته 42، وارتدائها فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها حيث ردت قائلة: "مؤخرتى أنا بس مؤخرة الفنانات كلهم بس أنا مؤخرتى مميزة".



رانيا يوسف رانيا يوسف

وخلال أشهر الصيف تصدر هاشتاج "مدام رانيا" تريند تويتر أكثر من مرة بسبب صورها التي نشرتها له بأكثر من مايوه وصور لها على الشاطئ، وتصدرت التريند أيضا بعد تعليقها على حوادث التحرش و طالبت من خلال حسابها وجود قانون رادع يحمي من التحرش، كما أكدت أنها شخصيًا تعاني من التحرش دائمًا وتعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، كما شاركت في حمله " افضح متحرش"، بعد نشرها صور المتحرشين عبر حسابها على تويتر، مما جعلها تتصدر التريند لفترة.



رانيا يوسف رانيا يوسف

ولكن الفنانة رانيا يوسف ظهرت فى أكثر من لقاء وأكدت إنها لم تتأثر بأية تعليقات سلبية على الفساتين التى ارتدتها سابقًا فى المهرجانات السينمائية، وأنها لم تر أية مشكلة فى أى فستان ارتدته مسبقا، كما وصفت المشاكل التى طالتها بسبب فساتينها بأنها "مشاكل حلوة ودمها خفيفة وشقية، ومش لازم كله يبقى غم غم، مفيش فرفشة"، مضيفه أنها لا تستهدف الظهور وإثارة الجدل من خلال فساتينها.