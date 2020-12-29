شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوعين من طرح "Wonder Woman 1984" الشركة المنتجة تعلن عن جزء ثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن Warner Bros، تسير علي نهج التطوير السريع، فبعد اسبوعين من طرح "Wonder Woman 1984" ، تم الاعلان عن عمل جزء ثالث من Wonder Woman،

وقالت Warner Bros " بينما يشاهد الجمهور Wonder Woman 1984 ، نحن متحمسون لمواصلة القصة وختم الثلاثية المسرحية المخطط لها منذ فترة طويلة بـ Wonder Woman 3 ".

وعلي جانب أخر حقق فيلم Wonder Woman 1984 ما يقدر بنحو 16.7 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي بليلة عيد الميلاد ، وهي أفضل إيرادات حققها الفيلم لأول مرة منذ طرح، وفقًا لـ Warner Bros. أي علامة، وتم عرض الفيلم في 2150 دار سينما بأمريكا 25 ديسمبر.

وكان قد كشف القائمين على الفيلم، عن هدفهم للتربح بأكثر من طريقة وسط الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا، والتي ستعمل على خفض الإيرادات بشكل كبير نظرًا للإقبال الضعيف على دور العرض، لعدم الإصابة بالفيروس القاتل، وهو ما أجبر شركة الإنتاج على طرح الفيلم عبر خدمة PVOD، قبل عرضه سينمائياً في المملكة المتحدة.

وكانت قد كشفت شركةWarner Bros. Pictures، عن دقيقة تشويقية جديدة لـ فيلم Wonder Woman 1984، الذى يدور حول تقدم سريعًا إلى الثمانينيات حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.