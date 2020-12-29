شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال يكشف سبب بكاء المخرج السورى حاتم على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال من خلال حسابه على موقع فيس بوك موقفا بكى فيه المخرج الراحل حاتم على قبل وفاته، حيث كتب "كنا بمفردنا فى غرفة من غرف مكتب شركة الإنتاج صباحا، نراجع الحلقات، وكنت كعادتى أقرأ الحلقة الجديدة.. وكانت الحلقة التى جاء فيها المرض ليوسف الأول وأرادت خديجة هانم أن تصالحه وتشفيه بتزويجه من الفتاة التى رفضت أن تزوجها له قبل ذلك بسنوات، وحينما رأى يوسف الأول حبيبته القديمة أمامه نظر لخديجة هانم ساخرا حزينا ونطق جملة عن (الأشياء التى تأتى فى غير موعدها) ليجهش المخرج حاتم على بالبكاء الشديد بكاء استمر دقيقة ما دفعنى للبكاء أيضا كان رجلا شديد الحساسية والرقى يشعر ويحس وينفعل للكلمة الرقيقة اللهم ارحمه رحمة واسعة تليق بك واسكنه فسيح جناتك واجعل ما قدمه له".

ويقصد الكاتب عبد الرحيم كمال بالبوست الذى نشره، مشهد من مسلسله مع المخرج حاتم على وهو مسلسل "أهو ده اللى صار"، والذى تدور أحداثه خلال 100 عام، ويحكى عن تاريخ مصر من خلال قصة حب، وشارك فى بطولته كل من الفنانة روبى، وسوسن بدر، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمود البزاوى، وأروى جودة، وعلى الطيب، ومحمد حاتم، وحازم إيهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة فى الفنون المسرحية من المعهد العالى للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح".