شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى وإليسا تنعيان المخرج السورى حاتم على: رحل المبدع المتواضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمتين منة شلبى وإليسا، المخرج السورى حاتم على الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما، وغردت منة شلبى، بكلمات حزينة عبر حسابها على تويتر، قائلة:" البقاء و الدوام لله ..إنا لله وإنا إليه راجعون المخرج حاتم على فى ذمة الله رحم الله إنسان متواضع خلوق وروح طيبة أنعى أسرته وأصدقائه اللهم صبر قلوبكم وأرحمه رحمة كبيرة".



منة شلبى

وكتبت إليسا، قائلة:"محزن جدا رحيل المخرج المبدع حاتم علي عن عالمنا ما أبشع السنة اللي رافضة تخلص إلا ما تاخد أحلى ناس معها الله يرحمه ويصبّر عيلته على المصاب الأليم".



إليسا

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وأخيراً "أهو دا اللى صار" بطولة روبى وأحمد داود ومحمد فراج.