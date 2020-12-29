شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود ناعية حاتم على: شَكل الوعى لدى المشاهد العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، المخرج والفنان السوري حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 58 عاما.

وقالت أبو السعود، إن المخرج والفنان حاتم علي، قيمة وقامة فنية كبيرة، أثرى الساحة الفنية العربية بالعديد من الأعمال التاريخية والاجتماعية التي ساهمت في تثقيف وتشكيل الوعي لدي المشاهد العربي.

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهوعضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضًا "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.

وقدم حاتم على عددًا من المسلسلات في الدراما المصرية حيث بدأها بـ"تحت الأرض" الذى خاص به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" ، و"كأنه امبارح".