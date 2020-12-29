مكتبة كلباء العامة تعرّف بأسس تنظيم الحياة على الطريقة اليابانية

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نظّمت مكتبة كلباء العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب جلسة تنموية بعنوان "نظّم حياتك بتنظيم أهدافك" بالطريقة اليابانية، استضافت خلالها المدربة المعتمدة لدى مشروع "كايزن"، نظام الجودة الياباني، عائشة هلال الجنيبي، للحديث عن طبيعة المشروع والمجتمع الياباني ومفهوم "الإيكيغاي" (استكشاف الذات) وعلاقته بالأهداف وتحديدها، بالإضافة إلى التعريف بأسباب التحسين المستمر للأهداف وضرورة التخطيط والتمرين وتطبيق أفضل الحلول وغيرها من المعارف.

وتطرقت الجنيبي خلال الجلسة التي أقيمت عن بُعد عبر تطبيق التواصل المرئي (زووم)، للحديث عن أهمية التغيير في حياة الإنسان حتى ولو كان من خلال أبسط الأمور، وضرورة تدوين الأفكار والمشاريع والإنجازات ليسهل تحقيقها والوصول اليها، والسرعة في العمل وعدم الاستسلام والتقاعس، إلى جانب الاهتمام بالتخطيط الجيد والناجح الذي يوضّح خطّ سير الأعمال ويسرّعها ويسهّلها.

وعرّفت الجنيبي بمشروع كايزن الذي يتم استخدامه في الجوانب العملية والحياتية، موضحة أن هذا البرنامج يعتمد في أساسه على الترتيب والتنظيم، وهو أحد الأنظمة المنتشرة في اليابان التي تستخدم في مختلف تفاصيل الحياة، والذي يعني التحسين المستمر، وأشارت إلى وجود ثلاثة معايير أساسية للمشروع تتمثل في تطبيق الأمور بشكل بسيط دون تعقيد، إلى جانب النظام والترتيب في مختلف المجالات.

وتحدثت المدربة عن مميزات المجتمع الياباني وخصوصيته وطباعه على صعيد الانضباط والقيم المجتمعية والمساواة وغيرها، كما قدمت شروحات حول مفهوم "الإيكيغاي" وهو مصطلح ياباني يعني "سبب الحياة"، والذي ينطلق من مفهوم إيجاد الأسباب التي تسهّل الحياة وتقرّب السبل لتحقيق الأهداف.

وعرفت الجنيبي بالأهداف وتنوعاتها في الحياة منها المادية والسامية، ودعت إلى أهمية تدوين الأهداف وفق أساسيات محددة منها أن تكون قابلة للقياس والتحقيق وملتزمة بالوقت وذات صلة واقعية وعقلانية، وأوضحت أن لكل مرحلة عمرية أهدافها الخاصة، وكلما تقدّم الانسان بالعمر اختلفت أهدافه.

وأشارت إلى أن وضع الأهداف بشكل مبكر يسهم في تحقيقها بشكل مناسب، داعية إلى ضرورة تنظيم الحياة بناءً على الأهداف الموضوعة وعدم التسرع في تحقيق الغايات إلا في وقتها، وشاركت جمهور الجلسة تطبيقات عملية تتعلق بتدوين الأهداف ووضع خطط زمنية لها.

