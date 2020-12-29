"مدرج خورفكان" يستضيف حسين الجسمي وأنغام

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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يأخذ النجمان حسين الجسمي وأنغام جمهور الغناء العربي في ليلة ساهرة يجتمع فيها عذوبة اللحن مع جمال الصوت وسحر المكان، إذ يحيي الفنانان يوم الخميس 31 ديسمبر أول حفل غنائي يقام على "مدرج خورفكان"، التحفة المعمارية ذات الطابع الروماني التي تطل من جبال المدينة على شواطئها.

وتتيح إدارة المدرج المجال أمام الجمهور من مختلف أنحاء العالم لحضور الحفل، حيث أعلنت عن بثّه مباشرة على قناة الشرقية من كلباء التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، كما فتحت المجال للراغبين بمتابعة أحداث الحفل ومشاهدة مقتطفات خاصة عنه زيارة مواقع التواصل الرسمية للمدرج @khorfakkanamphitheatre

وسيطوف النجم حسين الجسمي بجمهوره مفتتحاً أول الحفلات الغنائية في مدرج خورفكان، نحو آفاق رحبة من الأغنيات التي قدمها خلال مسيرته، فهو الذي أبدع في "بحبك وحشتيني"، و"الشاكي" و"ما يسوى"، وترك بصمة في سماء الاغنية العربية عبر جملة من الأغنيات التي وجدت طريقها إلى قلوب مستمعيها مثل "بالبنط العريض"، "أحبك" و"مهم جداً" وغيرها الكثير.

في الوقت ذاته سيكون الجمهور على موعد مع الفنانة أنغام، التي تغني للمرة الأولى في مدينة خورفكان، حيث ستقدم توليفة من الإبداع الذي ترجمته النجمة المصرية في أعمالها المتميزة مثل "الركن البعيد الهادئ"، و"عمري معاك"، و"أتمناله الخير"، و"شنطة سفر"، وغيرها الكثير.

وبما يجسّد حرصها على سلامة الجمهور وانسجامها مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها دولة الإمارات للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، اتخذت إدارة المدرج سلسلة من التدابير الوقائية منها تحديد عدد الحضور عند 50% من الطاقة الاستيعابية، وتعقيم المدرجات والمرافق قبل بداية الحفل إلى جانب تخصيص بوابات حرارية عند المداخل وتوفير المستلزمات الوقائية مثل المعقمات والأقنعة.

ويقدّم تنظيم حفل غنائي على مدرج خورفكان تجربة متكاملة من المتعة والفن والجمال، إذ ينبثق المدرج من كتلة جبلية صخرية مواجهة لكورنيش خورفكان، تتيح الفرصة للزوّار لرؤية جمال البحر وطبيعة المدينة من خلال منظور المدرج والواجهة البحرية واندماجها مع الحديقة العامة (المطلاع).

وجاء تصميم المدرج وفق النمط المعماري الروماني، على شكل نصف دائري بمساحة مسطحة تقدر بـ 80 ألف قدم مربع، وبمقاعد تتسع لـ 3600 متفرج وبواجهات حجرية تشتمل على 234 قوساً، و295 عاموداً، التي تمنح الصرح الثقافي أبعاداً هندسية وعمقاً تاريخياً معاصراً.