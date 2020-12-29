خاص| عائلة حاتم علي تستقر على دفنه في سوريا بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة الممثلين، إن عائلة المخرج الكبير الراحل حاتم علي، استقرت على دفنه في موطنه سوريا، وذلك بعدما رحل عن دنيانا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما.

وأوضح عادل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عائلة المخرج الراحل حاتم علي استقرت على دفنه في سوريا، وذلك يوم الخميس المقبل، وجثمانه لازال في الفندق الذي شهد وفاته جراء سكتة قلبية مفاجئة".

أضاف: "الإجراءات المتعلقة بوفاة الراحل تسير بشكل جيد، ونحن في انتظار قرار النيابة بخصوص دفنه، ويتم الآن الحجز لسفره لبلده سوريا، وحتى يحدث هذا سيتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات القريبة لوضعه في ثلاجة الموتى".

وتوفي المخرج السوري حاتم علي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عاما، بعد مشوار فني طويل أخرج خلاله العديد من الأعمال الدرامية في سوريا ومصر، ومنها "الملك فاروق"، و"عمر"، و"التغريبة الفلسطينية"، و"الزير سالم"، و"الثلاثية الأندلسية"، و"صراع على الرمال" وغيرها.

آخر أعماله مسلسل "أهو ده اللي صار" لروبي وأحمد داوود ومحمد فراج عام 2019.