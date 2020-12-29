"ما أبشع هذه السنة".. إليسا تنعي المخرج حاتم علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت المطربة اللبنانية إليسا، المخرج حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عاما.

ونشرت إليسا صورة الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّقت: "محزن جدا رحيل المخرج المبدع حاتم علي عن عالمنا، ما أبشع هذه السنة اللي رافضة تفل إلا ما تاخد أحلى ناس معه، الله يرحمه ويصبّر عيلته على هذا المصاب الأليم".

وتوفي المخرج السوري حاتم علي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عاما، بعد مشوار فني طويل أخرج خلاله العديد من الأعمال الدرامية في مصر وسوريا، ومنها "الملك فاروق"، و"عمر"، و"التغريبة الفلسطينية"، وأخيرا "أهو ده اللي صار" وغيرها.