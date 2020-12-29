القومي للسينما يعرض فيلم "فيرس" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

يعرض المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، الفيلم الروائي "فيرس" يوم الخميس القادم الموافق ٣١ ديسمبر بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة والنصف مساء، وذلك بحضور مخرج الفيلم أسامة عمر والمنتج شريف السلاموني.

ويأتي عرض فيلم "فيرس" في إطار دعم المركز القومي للسينما لشباب السينمائيين، حيث يعد العمل بطولة شبابية، ويشارك في بطولته كل من شريف السلاموني ومارتينا عادل وتامر القاضي ووفاء صادق ومها أبو عوف وريم البارودي ونهير أمين، وهو من إخراج أسامة عمر، وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الرعب والتشويق.

وعقب العرض تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

جدير بالذكر أن عرض فيلم "فيرس" يقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة الممكنة لكل الحضور، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور العرض.