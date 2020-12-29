هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلادها للمرة الثانية وسط جو عائلي، مساء أمس الاثنين.

ونشرت هنا صورا من حفل عيد الميلاد، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وحضر حفل العيد ميلاد كل من والدة الفنانة هنا شيحة، شقيقتها وأبنائها، وشقيقتها الفنانة حلا شيحة.

وكانت الفنانة هنا شيحة، احتفلت بعيد ميلادها الـ35 مع محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، منذ أيام.

وتداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من احتفال هنا شيحة بعيد ميلادها، ومعها محمود شاهين، ويرقص الثنائي على أغنية "انزل يا جميل" لوليد توفيق.

وأثير جدل واسع خلال الفترة الماضية حول علاقة هنا شيحة ومحمود شاهين، وأكدت الفنانة إلهام شاهين، مؤخرا، وجود صداقة قوية بينهما.

وقالت إلهام، في تصريحات لبرنامج "MBC Trending": "فعلا في صداقة قوية جدا تجمع محمود شاهين وهنا شيحة، ولكن أنا معرفش هيحصل جواز ولا لأ.. فعلا معرفش".