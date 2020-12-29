حلم حاتم علي الذي لم يتحقق.. سر توقف فيلم "محمد علي" مع يحيى الفخراني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل المخرج السوري الكبير حاتم علي، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عاما، ولم يحقق حلم تقديم عمل فني عن محمد علي باشا، مع النجم يحيى الفخراني والذي يراوده الحلم هو الآخر منذ 15 عاما.

وكانت البداية عام 2005 عندما فكرت زوجة "الفخراني" الكاتبة لميس جابر أن تكتب سيناريو فيلم عن قصة حياة الوالي محمد علي باشا، وبالفعل أتمت الكتابة في ذلك العام، على أن تتولى إنتاجه شركة "جود نيوز فيلم" التي أسسها الإعلامي عماد الدين أديب، وقام وقتها الفنان يحيى الفخراني بترشيح المخرج السوري حاتم علي للقيام بإخراج العمل.

وفي عام 2010 أعلنت "جابر" إعادة كتابة السيناريو ليقدم كمسلسل درامي عبر قناة "الحياة" المشاركة في إنتاجه، على أن يتولى إخراجه المخرج السوري حاتم علي، وبعد مرور 3 سنوات عادت مرة أخرى فكرة تقديم فيلم سينمائي عن محمد علي باشا من جديد، بسبب ارتفاع تكلفة تقديمه كمسلسل، والحاجة لبناء ديكور كامل على مساحة قد تزيد عن 10 أفدنة بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ومع تعذر البداية في تصوير المسلسل والفيلم، أعلن المخرج السوري اعتذاره عن تقديم العمل، وكشف عن رفضه لعرض تلقاه من مؤلف سوري لتقديم مسلسل آخر عن شخصية محمد علي باشا، وذلك قبل أن تخرج لميس جابر في حوار تليفزيوني مع بسمة وهبة عبر قناة "القاهرة والناس" في أبريل 2018، وتقول إن هذا العمل "منحوس نظرا لأنه مكلف".

وتوفي المخرج السوري حاتم علي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عاما، بعد مشوار فني طويل أخرج خلاله العديد من الأعمال الدرامية في مصر وسوريا، ومنها "الملك فاروق"، و"عمر"، و"التغريبة الفلسطينية"، وأخيرا "أهو ده اللي صار" وغيرها.